Радукану розповіла, чи є у неї стосунки з Алькарасом

Британська тенісистка Емма Радукану розповіла, що у неї та зіркового тенісиста Карлоса Алькараса немає стосунків. Вони просто друзі.

Її слова передає DailyMail.

"Ми просто хороші друзі. Він такий милий, дуже щасливий, з дивовижними цінностями та просто дуже позитивний. Я знаю його вже багато років. Вімблдон-2021 був першим, коли я почала з ним знайомитися. Він завжди грав за день до мене, я бачила, як він перемагає, і тоді у мене з'являлася мотивація перемогти й теж опинитися в такому становищі", – сказала Радукану.

Напередодні Алькарас тріумфував на турнірі ATP 500 в Лондоні. У фінальному матчі Карлос переміг чеха Їржі Легечку (30). Зустріч тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:7(5), 6:2.

Раніше повідомлялося, що Алькарас наближається до Сіннера в оновленому рейтингу АТР.