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Алькарас став переможцем турніру в Лондоні

Станіслав Матусевич — 22 червня 2025, 19:03
Алькарас став переможцем турніру в Лондоні
Карлос Алькарас
Getty images

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2) став переможцем трав'яного турніру серії АТР 500 в Лондоні. У фінальному матчі він переміг чеха Їржі Легечку (30).

Зустріч тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:7(5), 6:2.

Відеоогляд матчу

За поєдинок Алькарас 18 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 3 брейки. Його суперник виконав 7 ейсів, 2 рази помилилася на подачі та не мав жодного брейк-пойнту.

HSBC Championships  ATP 500
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $2,683,820
Фінал, 22 червня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Їржі Легечка (Чехія) 7:5, 6:7(5), 6:2

Суперники зустрічалися втретє, іспанець лідирує, 2:1. Алькарас виграв свій 21 титул у кар'єрі, в тому числі він став переможцем трьох поспіль останніх турнірів, у яких брав участь. За тиждень він захищатиме титул на Вімблдоні.

Нагадаємо, що переможницею жіночого турніру серії WTA 500, який проходив у німецькому Берліні, стала чешка Маркета Вондроушова (164).

АТР Карлос Алькарас Їржі Легечка

АТР

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