Циципас припинив співпрацю з екстренером Джоковича

Відомий грецький тенісист Стефанос Циципас (№29 АТР) припинив співпрацю з хорватським тренером Гораном Іванішевичем.

Про це повідомив сам спортсмен у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Співпраця сторін тривала менш ніж два місяці – вони почали працювати разом після Ролан Гаррос-2025, який завершився 8 червня. На Вімблдоні-2025 Циципас вилетів у першому колі, після чого Іванішевич публічного розкритикував свого підопічного.

Іванішевич минулого року завершив співпрацю з Новаком Джоковичем. Також переможець Вімблдону-2001 у своїй тренерській кар’єрі працював із Маріном Чіличем, Томашем Бердихом і Мілошем Раонічем.

В листопаді минулого року повідомлялося про те, що Іванішевича до свого тренерського штабу запросила Єлєна Рибакіна.