Ексчемпіон Вімблдона стане новим тренером Циципаса
Стефанос Циципас
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Новим тренером грецького тенісиста Стефаноса Циципаса (№8 АТР) стане відомий хорватський фахівець Горан Іванішевич.
Про це повідомляє Gazzetta.gr.
За їхньою інформацією, сторони розпочнуть співпрацю після другого в сезоні турніру Великого шлома, Ролан Гаррос, який завершиться 8 червня.
Іванішевич минулого року завершив співпрацю з Новаком Джоковичем. Також переможець Вімблдону-2001 у своїй тренерській кар’єрі працював із Маріном Чіличем, Томашем Бердихом і Мілошем Раонічем.
Зараз Циципас виступає на турнірі АТР в Монте-Карло, його нинішній тренер, Дімітріс Хадзініколау, на турнірі відсутній.
В листопаді минулого року повідомлялося про те, що Іванішевича до свого тренерського штабу запросила Єлєна Рибакіна.