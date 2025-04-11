Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ексчемпіон Вімблдона стане новим тренером Циципаса

Олег Дідух — 11 квітня 2025, 11:08
Ексчемпіон Вімблдона стане новим тренером Циципаса
Стефанос Циципас
Getty Images

Новим тренером грецького тенісиста Стефаноса Циципаса (№8 АТР) стане відомий хорватський фахівець Горан Іванішевич.

Про це повідомляє Gazzetta.gr.

За їхньою інформацією, сторони розпочнуть співпрацю після другого в сезоні турніру Великого шлома, Ролан Гаррос, який завершиться 8 червня.

Іванішевич минулого року завершив співпрацю з Новаком Джоковичем. Також переможець Вімблдону-2001 у своїй тренерській кар’єрі працював із Маріном Чіличем, Томашем Бердихом і Мілошем Раонічем.

Зараз Циципас виступає на турнірі АТР в Монте-Карло, його нинішній тренер, Дімітріс Хадзініколау, на турнірі відсутній.

В листопаді минулого року повідомлялося про те, що Іванішевича до свого тренерського штабу запросила Єлєна Рибакіна.

Горан Іванішевич Стефанос Циципас

Горан Іванішевич

П'ята ракетка світу з наступного року буде працювати з екстренером Джоковича

Останні новини