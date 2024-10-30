Експерша ракетка світу розповіла про боротьбу з тілесними проблемами

Наомі Осака відкрито поділилась переживаннями у соціальних мережах – цього разу про своє ставлення до тіла. Нещодавно, у відвертому дописі в Instagram, чотириразова переможниця турнірів Grand Slam та молода мама розповіла про зміни, яких зазнало її тіло під час вагітності та впродовж першого року після пологів, визнаючи, що ця подорож була сповнена викликів.

Осака народила свою першу дитину, доньку Шай, у липні 2023 року та цьогоріч повернулася до турнірів WTA. У дописі Наомі розповіла про свій шлях протягом останніх 18 місяців, починаючи з останніх етапів вагітності. Вона щиро розповіла, що іноді відчувала "сором" через те, як виглядає її тіло після вагітності, і зізналася, що стикалася з важкими думками, намагаючись повернути спортивну форму.

"Спостерігати, як інші матері, здається, відразу відновлюються після пологів, стало очікуванням, яке я почала висувати до себе", – написала Осака. "Це порівняння завжди боліло, бо я відчувала, що, як спортсменка, повинна худнути швидше за інших. Я щодня була у тренажерному залі, тож ця думка не здавалася мені нереальною. Проте більшість тижнів були схожі один на одного, і вага не зникала миттєво, що трохи засмучувало".

"Досягти того стану, в якому я зараз, було справжньою пригодою, яку я все ще продовжую", – додала вона.

Хоча сезон повернення Осаки завершився достроково через травму спини на турнірі China Open у Пекіні, що змусило її відмовитися від участі в змаганнях у Токіо та Гонконгу, вона вдячно відзначила уроки, здобуті протягом минулого року, і з оптимізмом дивиться на 2025 рік. На завершення свого допису Наомі висловила вдячність власному тілу:

"Усі тіла різні, і я ціную своє таким, яким воно є. Моє тіло зробило для мене так багато і чудово адаптувалося до завдань, які я перед ним ставлю. Я надзвичайно вдячна йому".

1 жовтня японка не зуміла дограти матч 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні проти Коко Гофф через біль у спині, після чого достроково завершила сезон.