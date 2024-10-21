Експерша ракетка світу достроково завершила сезон через травму

Експерша ракетка світу японка Наомі Осака достроково завершила сезон через травму спини.

Про це повідомив Великий теніс України.

На початку місяця вона не змогла могла дограти матч четвертого кола проти Коко Гофф на турнірі WTA 1000 у Пекіні, де вона відмовилася від продовження боротьби після другого сету.

Спортсменка розповіла, що обстеження показало у неї випинання міжхребцевого диску, а також розрив м’язів живота. Осака знялася з домашнього турніру WTA 500 у Токіо і не зможе взяти участь у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг.

Нинішнього сезону найкращим досягненням Осаки став чвертьфінал турніру WTA 1000 у Досі у лютому. На турнірах Великого шолому японка у 2024 році не виходила далі другого кола. Наомі займає 56-те місце у світовому рейтингу WTA.

Фінал Кубку Біллі Джин Кінг пройде з 13 по 20 листопада у Малазі. Японія в матчі 1/4 фіналу зустрінеться зі збірною Румунії.