Експерша ракетка світу повідомила, чому знялася з великого турніру в Пекіні

Експерша ракетка світу, Наомі Осака (73) не змогла дограти матч четвертого кола турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай) через травму спини.

Японка повідомила про це у Threads.

"Привіт усім. Хотіла сказати, що я дуже вдячна і щаслива, що зіграла в Пекіні. З огляду на це, я відчуваю, що повинна розповісти трохи передісторії про сьогоднішній день...

Отже, я пошкодила спину під час тренування раніше і, чесно кажучи, не була впевнена, що зможу грати, але я хотіла спробувати. На жаль, під час матчу ставало все гірше і гірше. Це було того варте", – написала Наомі.

Відзначимо, що Осака не змогла дограти матч проти американки Коко Гофф (6). Представниця США за вихід до півфіналу змагатиметься з українкою Юлією Стародубцевою.

Наомі Осака вже перемагала на турнірі в Пекіні, це було у 2019 році.