Жабер: Варто було раніше прислухалася до свого тіла

41 ракетка світу Онс Жабер розповіла, що не шкодує, що достроково завершила нинішній сезон через травму плеча, яка довгий час заважала їй показувати результати найвищого рівня.

Слова представниці Тунісу наводить Arab News:

"Шкода, що я не граю на Підсумковому турнірі в Ер-Ріяді, але водночас я рада, що приїхала, щоб побачити все на власні очі. Це мотивує мене кваліфікуватися наступного року.

У мене був час дати відпочинок плечу, і тепер я набагато краще почуваюся. Крім того, я змогла відновитися психологічно. Позаду важкі кілька років у турі, тож було приємно перепочити кілька місяців, і я дуже чекаю на повернення в Австралію. Я готова, дуже мотивована і, якщо чесно, дуже хочу грати матчі. Я відчуваю, що 2025-й буде приголомшливим.

Я набула досвіду і, зрозуміло, продовжую вчитися. Головний висновок, який я зробила, – потрібно слухати своє тіло і розуміти, коли зробити паузу. Відпочити кілька місяців – це нормально, тому що перерва допоможе перевести дух і налаштуватися на наступні турніри".

Туніска не виступає з початку серпня. Минулий рік Жабер завершила на шостій позиції світового рейтингу, позаминулий – на другій.

Відзначимо, що українка Людмила Кіченок завершила виступи на Підсумковому турнірі WTA.