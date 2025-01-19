Осака розповіла, чому боялась починати співпрацю з відомим тренером

Екперша ракетка світу Наомі Осака поділилася враженнями від співпраці з відомим тренером Патріком Муратоглу, з яким вона працює з вересня минулого року.

У своєму інтерв'ю на Australian Open тенісистка зізналася, що спочатку була скептично налаштована щодо цього спеціаліста через його статус, однак тепер вона високо цінує його почуття гумору.

Слова Осаки наводить портал Tennis.com:

"Це смішно, я це людям говорила. Спочатку я була трохи насторожена, бо його персона дуже... Я не знала, чи буду я з ним ладити. Але він насправді має гарне почуття гумору. Я не очікувала цього від нього, бо думала, що він такий серйозний", – сказала Осака.

Муратоглу, в свою чергу, підтримав Осаку після її раннього вильоту з Australian Open через травму, відзначивши її відданість та жагу до перемоги:

"Ти зробила все, що могла, борючись із травмою з першого кола. Ти можеш пишатися собою", – написав він у соціальних мережах.

Відзначимо, що Осака в Мельбурні обіграла француженку Каролін Гарсію (67) і чешку Кароліну Мухову (20). У третьому колі вона поступилась швейцарці Белінді Бенчич (294), не зумівши дограти зустріч через травму.