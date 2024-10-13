Джокович – про поразку у Шанхаї: Я відчував додатковий тиск перед Федерером

Сербський тенісист Новак Джокович (4) після поразки від Янніка Сіннера (1) у фіналі Мастерса в Шанхаї заявив, що присутність Роджера Федерера тиснула на нього.

Про це серб заявив в інтерв'ю під час церемонії нагородження:

"Вітаю Янніка. Він був просто занадто крутий сьогодні, занадто сильний. У тебе приголомшливий сезон. Вітаю і команду Янніка. Бачу пару знайомих облич (сміється). Це чудова команда. Молодці, хлопці. Дуже радий за вас, ви цього заслуговуєте.

Радий тебе бачити, Роджере. Я не звик, що ти сидиш на трибунах. Я б хотів, щоб ти був на корті й грав із нами. Напевно, я вперше грав перед тобою і відчував додатковий тиск (усміхається). Але це чудово. Дякую, що прийшов. Дякую, Карлосе [Алькарасе] і Хуане Карлосе [Ферреро]".

Відзначимо, що Сіннер здолав сербського тенісиста з рахунком 7:6(4), 6:3. Для Джоковича це був п'ятий фінал у Шанхаї, раніше він 4 рази здобував тут перемогу. Сіннер виграв сьомий титул у 2024 році, а статус чемпіона Шанхайського Мастерса робить його наймолодшим володарем цього титулу.