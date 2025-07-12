Джокович – про поразку в півфіналі Вімблдону: Сподіваюся, що це не був мій останній матч

Семиразовий переможець Вімблдону серб Новак Джокович дав пресконференцію після поразки у півфіналі Вімблдону від лідера світового рейтингу Янніка Сіннера з Італії.

Слова 38-річного спортсмена наводить Sky Sports.

"Відчував себе досить сильно фізично обмеженим, якщо чесно. Це було неприємне відчуття на корті. Не хочу вдаватися в подробиці травми і просто скаржитися на те, що не зміг показати найкращу гру.

Я хочу привітати Янніка з черговим чудовим матчем. Ось і все. Він у фіналі. Він був занадто сильний. Звичайно, я розчарований, тому що не міг рухатися так, як сподівався", – висловився про матч Джокович.