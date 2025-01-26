Джокович показав хейтерам знімок МРТ, на якому видно травму стегна

Колишній лідер світового рейтингу Новак Джокович (7) виклав у соцмережі X знімок МРТ лівого стегна, щоб довести всім хейтерам, що він не просто так знявся з півфіналу Australian Open.

"Вирішив показати це всім "експертам" зі спортивних травм", – написав Новак.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025

Відзначимо, що Джокович знявся з півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії, програвши перший сет німцю Александру Звєрєву (2).

Раніше такі відомі у минулому тенісисти, як Джон Макінрой і Борис Беккер, натякали, що серб міг використати травму як тактичний прийом під час чвертьфіналу проти Карлоса Алькараса.

"Чесно кажучи, не бачив цих коментарів, тому не можу висловити свою думку. Можу сказати, що набагато простіше судити і критикувати, ніж розуміти. Це мій життєвий урок", – відреагував на ці заяви Новак.

Минулого року Джокович також дійшов до півфіналу Australian Open, де програв майбутньому переможцю Янніку Сіннеру. Загалом серб виграв 10 титулів на цьому мейджорі.