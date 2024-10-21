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Джокович знявся з Мастерса в Парижі

Олег Дідух — 21 жовтня, 20:47
Джокович знявся з Мастерса в Парижі
Новак Джокович
Getty Images

Четверта ракетка світу Новак Джокович вирішив знятися з Мастерса в Парижі.

Про це повідомляє Sport Klub.

Мастерс у Парижі відбудеться з 28 жовтня по 3 листопада на хардових кортах у приміщенні. Це буде останній турнір категорії Мастерс у 2024 році.

Пропуск турніру в столиці Франції ставить під сумнів участь Джоковича у Підсумковому турнірі ATP у Турині, який відбудеться з 10 по 17 листопада.

На даний момент 24-разовий переможець турнірів Великого шолома йде шостим у чемпіонській гонці ATP, для того, щоб потрапити до Турину, потрібно пробитися у топ-8.

Минулого тижня Джокович брав участь у виставковому турнірі Six Kings Slam у Саудівській Аравії. У матчі за третє місце 37-річний серб обіграв Рафаеля Надаля.

Новак Джокович

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