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Джокович сенсаційно поступився австралійському тенісисту у матчі третього раунду US Open-2024

Руслан Травкін — 31 серпня, 08:37
Джокович сенсаційно поступився австралійському тенісисту у матчі третього раунду US Open-2024
Новак Джокович
Getty images

Серсбкий тенісист Новак Джокович (2) у третьому колі US Open-2024 зазнав сенсаційної поразки від Олексія Попиріна (28) з Австралії.

Матч тривав 3 години 20 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4, 2:6, 6:4. Новак 16 разів подав на виліт, допустив 15 подвійних помилок та реалізував 4 із 16 брейк-пойнтів.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
3 коло, 31 серпня

Олексій Попирін (Австралія) — Новак Джокович (Сербія) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

Варто відзначити, що раніше турнір залишив третій у світовому рейтингу 21-річний іспанець Карлос Алькарас.

Новак Джокович теніс US Open-2024

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