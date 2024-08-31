Джокович сенсаційно поступився австралійському тенісисту у матчі третього раунду US Open-2024

Серсбкий тенісист Новак Джокович (2) у третьому колі US Open-2024 зазнав сенсаційної поразки від Олексія Попиріна (28) з Австралії.

Матч тривав 3 години 20 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4, 2:6, 6:4. Новак 16 разів подав на виліт, допустив 15 подвійних помилок та реалізував 4 із 16 брейк-пойнтів.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

3 коло, 31 серпня

Олексій Попирін (Австралія) — Новак Джокович (Сербія) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

Варто відзначити, що раніше турнір залишив третій у світовому рейтингу 21-річний іспанець Карлос Алькарас.