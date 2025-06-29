Джокович: Моє бажання – грати ще кілька років

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович (№6 АТР) розповів про те, скільки ще планує виступати на професійному рівні.

Слова 38-річного спортсмена наводить пресслужба Вімблдону.

"Моє бажання – грати ще кілька років. Хочу бути здоровим як фізично, так і психологічно, зберігати мотивацію виступати на найвищому рівні. Це моя головна ціль, хоча на цьому етапі важко сказати напевно.

Ймовірно, я погоджуюся з тим, що Вімблдон може бути найкращим шансом на перемогу, з огляду на мої результати тут і те, як я себе почуваю. Тут я отримую додатковий імпульс і мотивацію, щоб показати свій найкращий теніс", – заявив серб.