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Джокович: Моє бажання – грати ще кілька років

Олег Дідух — 29 червня 2025, 19:29
Джокович: Моє бажання – грати ще кілька років
Новак Джокович
Getty Images

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович (№6 АТР) розповів про те, скільки ще планує виступати на професійному рівні.

Слова 38-річного спортсмена наводить пресслужба Вімблдону.

"Моє бажання – грати ще кілька років. Хочу бути здоровим як фізично, так і психологічно, зберігати мотивацію виступати на найвищому рівні. Це моя головна ціль, хоча на цьому етапі важко сказати напевно.

Ймовірно, я погоджуюся з тим, що Вімблдон може бути найкращим шансом на перемогу, з огляду на мої результати тут і те, як я себе почуваю. Тут я отримую додатковий імпульс і мотивацію, щоб показати свій найкращий теніс", – заявив серб.

Нагадаємо, після вильоту з Ролан Гаррос-2025 Джокович натякнув на завершення кар’єри. Вімблдон-2025 стартує у понеділок, 30 червня.

Новак Джокович

Новак Джокович

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