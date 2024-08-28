Джокович: Я продовжую викладатися на повну, коли виходжу на корт
24-разовий переможець турнірів Grand Slam сербський тенісист Новак Джокович розповів про речі, які дозволяють йому підтримувати хорошу фізичну форму.
Його слова передає The Tennis Letter.
"Немає якогось одного слова або секрету, яким можна було б описати все це. Це просто спосіб життя. Мені пощастило, що на самому початку мого життя мене оточували обізнані та захоплені справою люди, які були досить добрі, щоб ділитися зі мною своїми порадами протягом багатьох років. Вони дуже рано навчили мене того, що профілактика дорівнює довголіттю.
Розтяжка. Розминка. Тіло — це одна компонента. Ментальний аспект — це щось інше. Потрібно знайти оптимальний баланс між ними. Я, як і раніше, отримую задоволення від змагань. Я дуже самокритичний на корті. Часом я засмучуюся. Зрештою, цей спорт дав мені так багато. Я продовжую грати і викладатися на 100% щоразу, коли виходжу на корт", — сказав Джокович.
Нагадаємо, після перемоги над румуном Раду Алботом у першому колі US Open-2024 Новак зрівнявся зі швейцарцем Роджером Федерером за кількістю перемог на цьому турнірі (в обох по 89). Сьогодні, 28 серпня, Джокович має шанс випередити Роджера. Для цього потрібно у другому колі перемогти земляка Ласло Дьєре.
Абсолютним рекордсменом за кількістю перемог на US Open залишається американець Джиммі Коннорс, який у 1970-х — 1980-х роках виграв турнір 5 разів. Зазначимо, що у Федерера також 5 перемог на Відкритому чемпіонаті США, а в Новака — 4.