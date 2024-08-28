Джокович: Я продовжую викладатися на повну, коли виходжу на корт

24-разовий переможець турнірів Grand Slam сербський тенісист Новак Джокович розповів про речі, які дозволяють йому підтримувати хорошу фізичну форму.

Його слова передає The Tennis Letter.

"Немає якогось одного слова або секрету, яким можна було б описати все це. Це просто спосіб життя. Мені пощастило, що на самому початку мого життя мене оточували обізнані та захоплені справою люди, які були досить добрі, щоб ділитися зі мною своїми порадами протягом багатьох років. Вони дуже рано навчили мене того, що профілактика дорівнює довголіттю.

Розтяжка. Розминка. Тіло — це одна компонента. Ментальний аспект — це щось інше. Потрібно знайти оптимальний баланс між ними. Я, як і раніше, отримую задоволення від змагань. Я дуже самокритичний на корті. Часом я засмучуюся. Зрештою, цей спорт дав мені так багато. Я продовжую грати і викладатися на 100% щоразу, коли виходжу на корт", — сказав Джокович.