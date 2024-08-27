Джокович наздогнав Федерера за кількістю перемог на US Open
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Сербський тенісист Новак Джокович (2) зрівнявся з швейцарцем Роджером Федерером за кількістю перемог на відкритому чемпіонаті США.
Про це повідомляє OptaAce.
Перемога над румуном Раду Алботом у першому колі цьогорічного розіграшу стала для Новака 89-ю — у Федерера стільки ж. Вже завтра, 28 серпня, Джокович має шанс випередити Роджера. Для цього потрібно у другому колі перемогти земляка Ласло Дьєре.
Абсолютним рекордсменом за кількістю перемог на US Open залишається американець Джиммі Коннорс, який у 1970-х — 1980-х роках виграв турнір 5 разів. Зазначимо, що у Федерера також 5 перемог на Відкритому чемпіонаті США, а в Новака — 4.