Джокович наздогнав Федерера за кількістю перемог на US Open

Сербський тенісист Новак Джокович (2) зрівнявся з швейцарцем Роджером Федерером за кількістю перемог на відкритому чемпіонаті США.

Про це повідомляє OptaAce.

Перемога над румуном Раду Алботом у першому колі цьогорічного розіграшу стала для Новака 89-ю — у Федерера стільки ж. Вже завтра, 28 серпня, Джокович має шанс випередити Роджера. Для цього потрібно у другому колі перемогти земляка Ласло Дьєре.

89 - Novak Djokovic has claimed an 89th match win at the US Open, equalling Roger Federer for the second-most Men's Singles match wins at the event in the Open Era. Djokovic now only trails Jimmy Connors (98). Chase.#USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/6wFvF5sKVW — OptaAce (@OptaAce) August 27, 2024

Абсолютним рекордсменом за кількістю перемог на US Open залишається американець Джиммі Коннорс, який у 1970-х — 1980-х роках виграв турнір 5 разів. Зазначимо, що у Федерера також 5 перемог на Відкритому чемпіонаті США, а в Новака — 4.