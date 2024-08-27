Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Джокович наздогнав Федерера за кількістю перемог на US Open

Ігор Чернявський — 27 серпня, 21:56
Джокович наздогнав Федерера за кількістю перемог на US Open
Getty Images

Сербський тенісист Новак Джокович (2) зрівнявся з швейцарцем Роджером Федерером за кількістю перемог на відкритому чемпіонаті США.

Про це повідомляє OptaAce.

Перемога над румуном Раду Алботом у першому колі цьогорічного розіграшу стала для Новака 89-ю — у Федерера стільки ж. Вже завтра, 28 серпня, Джокович має шанс випередити Роджера. Для цього потрібно у другому колі перемогти земляка Ласло Дьєре.

Абсолютним рекордсменом за кількістю перемог на US Open залишається американець Джиммі Коннорс, який у 1970-х — 1980-х роках виграв турнір 5 разів. Зазначимо, що у Федерера також 5 перемог на Відкритому чемпіонаті США, а в Новака — 4.

Новак Джокович Роджер Федерер

Новак Джокович

Джокович знявся з турніру у Цинциннаті
Джокович прокоментував перемогу над Алькарасом
Джокович здобув своє перше золото після перемоги над Алькарасом у фіналі тенісного турніру на Олімпіаді-2024
Як Новак Джокович переміг Карлоса Алькараса та виграв золото Олімпіади-2024
Джокович зустрінеться з Алькарасом у фіналі Олімпійських ігор-2024

Останні новини