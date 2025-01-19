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Джокович повторив два рекорди Федерера на турнірах Grand Slam

Володимир Клепач — 19 січня 2025, 16:31
Джокович повторив два рекорди Федерера на турнірах Grand Slam
Новак Джокович
Getty Images.

Сьома ракетка світу Новак Джокович, обігравши чеха Іржі Легечку (29) у четвертому колі Australian Open (6:3, 6:4, 7:6), уп'ятнадцяте вийшов до чвертьфіналу цього турніру.

Серб повторив рекорд швейцарця Роджера Федерера: жоден інший чоловік в історії Відкритого чемпіонату Австралії не діставався цієї стадії частіше.

За інформацією OptaAce, 37-річний Джокович уже 20-й сезон поспіль виходить до чвертьфіналу як мінімум одного мейджора. За цим рекордним показником він також зрівнявся з Федерером. Загалом Новак проведе 61-й чвертьфінал на турнірах Grand Slam, що є найкращим результатом серед усіх гравців у Відкритій Ері.

У наступному матчі 10-разовий чемпіон Australian Open зустрінеться з іспанцем Карлосом Алькарасом (3). Рахунок в очних зустрічах – 4:3 на користь Джоковича, але на турнірах Grand Slam перевага за іспанцем (2:1). На харді серб виграв обидва два попередні матчі.

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