Дядько Надаля розповів, коли Рафа прийняв рішення завершити кар'єру

Тоні Надаль, дядько та колишній тренер Рафаеля Надаля, зізнався, що вже місяць знав про те, що його племінник збирається завершити кар'єру цьогоріч на Кубку Девіса.

Слова Тоні наводить портал AS.com.

"Я знав, що він завершить кар'єру в Малазі, на Кубку Девіса. Він сказав мені про це місяць тому і попросив мене нічого не говорити і нікому не розповідати.

Рафа хотів продовжувати. Він йде з відчуттям того, що не зміг провести останній повний сезон на ґрунті, я думаю, що це було б його мрією – виступити добре востаннє. Він намагався підготуватися до Ролан Гаррос, але у нього були проблеми до цього, і на додачу до цього він мав нещастя бути обіграним у першому колі одним з найкращих гравців на корті, який став фіналістом.

Рафаель хотів би продовжити, але його тіло сказало, що з нього досить, і коли у вас стільки проблем, найкраще, що ви можете зробити, це піти, як він і зробив".

В першому колі Ролан Гаррос 2024 Рафа програв німцю Александру Звєрєву.

Літом Надаль також виступив на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. В одиночному розряді він програв Новаку Джоковичу в 2-му раунді, а в парному разом з Карлосом Алькарасом зумів дістатися чвертьфіналу. Після цього Рафа на корт не виходив.

10 жовтня Надаль повідомив, що Кубок Девіса стане його останнім турніром.