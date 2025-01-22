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Десять найкращих моментів Світоліної на Australian Open

Володимир Максименко — 22 січня 2025, 10:29
Десять найкращих моментів Світоліної на Australian Open
Еліна Світоліна
Getty images

Українська тенісистка Еліна Світоліна залишила Australian Open на стадії 1/4 фіналу, проте показала дуже красиву та змістовну гру.

Пресслужба змагання підготувала відео із десятьма найкращими пойнтами спортсменки на турнірі.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Світоліна поступилась представниці США Медісон Кіз із рахунком 1:2.

 Зазначимо, що цей поєдинок став третім для Еліни на такій стадії Australian Open в кар'єрі.

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На шляху до 1/4 фіналу українка впевнено переграла росіянку Кудермєтова та американку Доулхайд – ця звитяга стала ювілейною для Світоліної на турнірах Grand Slam.

Раніше спортсменка відреагувала на свою поразку віз Медісон Кіз.

Australian Open Еліна Світоліна Australian Open-2025

Еліна Світоліна

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