Десять найкращих моментів Світоліної на Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна залишила Australian Open на стадії 1/4 фіналу, проте показала дуже красиву та змістовну гру.

Пресслужба змагання підготувала відео із десятьма найкращими пойнтами спортсменки на турнірі.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Світоліна поступилась представниці США Медісон Кіз із рахунком 1:2.

Зазначимо, що цей поєдинок став третім для Еліни на такій стадії Australian Open в кар'єрі.

Читайте також : Стали відомі усі півфіналістки Australian Open-2025

На шляху до 1/4 фіналу українка впевнено переграла росіянку Кудермєтова та американку Доулхайд – ця звитяга стала ювілейною для Світоліної на турнірах Grand Slam.

Раніше спортсменка відреагувала на свою поразку віз Медісон Кіз.