Десять найкращих моментів Світоліної на Australian Open
Еліна Світоліна
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Українська тенісистка Еліна Світоліна залишила Australian Open на стадії 1/4 фіналу, проте показала дуже красиву та змістовну гру.
Пресслужба змагання підготувала відео із десятьма найкращими пойнтами спортсменки на турнірі.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Світоліна поступилась представниці США Медісон Кіз із рахунком 1:2.
Зазначимо, що цей поєдинок став третім для Еліни на такій стадії Australian Open в кар'єрі.
На шляху до 1/4 фіналу українка впевнено переграла росіянку Кудермєтова та американку Доулхайд – ця звитяга стала ювілейною для Світоліної на турнірах Grand Slam.
Раніше спортсменка відреагувала на свою поразку віз Медісон Кіз.