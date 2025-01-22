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Дякую за підтримку: Світоліна відреагувала на поразку від Кіз

Володимир Максименко — 22 січня 2025, 09:27
Дякую за підтримку: Світоліна відреагувала на поразку від Кіз
Еліна Світоліна
Getty images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) прокоментувала завершення виступів на Australian Open на стадії 1/4 фіналу.

Спортсменка опублікувала слова вдячності вболівальникам у своєму Instagram.

"Непогано, як для першого турніру після повернення... Продовжуємо будувати.

Дякую усім за підтримку", – написала Світоліна.

Нагадаємо, сьогодні вночі титулована українка поступилась представниці США Медісон Кіз у трисетовому поєдинку з рахунком 1:2.

У півфіналі змагання американка зіграє проти Іги Швьонтек.

Окрім того, стала відома сума гонорару Світоліної за її виступи на Australian Open.

Раніше Кіз прокоментувала свою перемогу над Еліною.

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