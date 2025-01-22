Дякую за підтримку: Світоліна відреагувала на поразку від Кіз
Еліна Світоліна
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Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) прокоментувала завершення виступів на Australian Open на стадії 1/4 фіналу.
Спортсменка опублікувала слова вдячності вболівальникам у своєму Instagram.
"Непогано, як для першого турніру після повернення... Продовжуємо будувати.
Дякую усім за підтримку", – написала Світоліна.
Нагадаємо, сьогодні вночі титулована українка поступилась представниці США Медісон Кіз у трисетовому поєдинку з рахунком 1:2.
У півфіналі змагання американка зіграє проти Іги Швьонтек.
Окрім того, стала відома сума гонорару Світоліної за її виступи на Australian Open.
Раніше Кіз прокоментувала свою перемогу над Еліною.