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Ястремська розгромила Бейлек на старті турніру WTA в Гертогенбосі

Сергій Шаховець — 9 червня 2026, 14:14
Ястремська розгромила Бейлек на старті турніру WTA в Гертогенбосі
Даяна Ястремська
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (49) впевнено перемогла представницю Чехії Сару Бейлек (46) у першому матчі на трав'яному турнірі WTA 250 у Гертогенбосі.

Гра тривала 1 годину та 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

За матч Ястремська виконала один ейс, припустилася чотирьох подвійних помилок та зробила п'ять брейків. Її суперниця не виконала жодного ейса, допустила одну подвійну помилку та зробила один брейк

Libema Open – WTA 250
Гертогенбос, Нідерланди, трава
Призовий фонд: $283,347
1/16 фіналу, 9 червня

Даяна Ястремська (Україна) – Сара Бейлек (Чехія) 6:1, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У другому колі Ястремська побореться з переможницею матчу Джесіка Бузас Манейро – Айла Томлянович.

Раніше повідомлялося, що у стартовому матчі турніру в Гертогенбосі українка Дар'я Снігур перемогла ексдругу ракетку світу Паулу Бадосу.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

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