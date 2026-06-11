Догравання матчу Ястремської в Гертогенбосі перенесли на 12 червня

Поєдинок другого кола турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі між українкою Даяною Ястремською (49) та австралійкою Айлою Томлянович (109) не буде дограний 11 червня. Через дощ гра відновиться наступного дня, у п'ятницю.

За підсумками двох сетів зустрічі нічия. Суперниці обмінялися партіями з однаковим рахунком 6:4, а у третьому сеті Ястремська до погіршення погодних умов встигла зробити брейк і веде 1:0.

Не втисгли завершити свій матч і Кеті Макнеллі (59, США) та Солана Сьєрра (56, Аргентина). Гру було перенесено за рахунку 5:2 на користь Макнеллі. Сильніша в цій зустрічі зустрінеться з переможницею поєдинку за участю Ястремської.

Трохи раніше до чвертьфіналу турніру в Гертогенбосі вийшла інша українка, Дар'я Снігур (84), яка у дводенному матчі обіграла угорку Панну Удварді (65).