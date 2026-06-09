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Ястремська: Я скучила за грою на траві

Олег Дідух — 9 червня 2026, 17:55
Ястремська: Я скучила за грою на траві
Даяна Ястремська
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (49) прокоментувала свій вдалий старт на трав'яному турнірі WTA 250 у Гертогенбосі.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Думаю, все було добре. Я скучила за грою на траві, і, як на мене, це був хороший матч для першого виходу на це покриття. Тож так, я справді отримала задоволення. Тут чудовий корт і прекрасний турнір, тому потрібно цінувати можливість бути і грати тут. Якщо чесно, посеред другого сету мені здалося, що зараз знову почнеться дощ. Але коли я побачила сонце, подумала: "Що ж, гаразд". Погода дуже непередбачувана, але загалом тут приємно виступати", заявила українка.

Нагадаємо, у першому раунді турніру в Гертогенбосі Ястремська обіграла чешку Сару Бейлек із рахунком 6:1, 6:2.

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