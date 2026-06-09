Ястремська: Я скучила за грою на траві

Українська тенісистка Даяна Ястремська (49) прокоментувала свій вдалий старт на трав'яному турнірі WTA 250 у Гертогенбосі.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Думаю, все було добре. Я скучила за грою на траві, і, як на мене, це був хороший матч для першого виходу на це покриття. Тож так, я справді отримала задоволення. Тут чудовий корт і прекрасний турнір, тому потрібно цінувати можливість бути і грати тут. Якщо чесно, посеред другого сету мені здалося, що зараз знову почнеться дощ. Але коли я побачила сонце, подумала: "Що ж, гаразд". Погода дуже непередбачувана, але загалом тут приємно виступати",

заявила українка.