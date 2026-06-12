Ястремська не зуміла виграти дводенний матч і вийти до чвертьфіналу в Гертогенбосі

Даяна Ястремська (49) не зуміла обіграти австралійку Айлу Томлянович (109) у дограванні поєдинку другого кола турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі.

Поєдинок тривав 2 години 42 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 4:6, 5:7.

11 травня поєдинок було перенесено на п'ятницю через дощ, на той момент українка вела 1:0 з брейком у третьому сеті. Перевагу втримати не вдалося, а ключовий момент матчу стався за рахунку 2:2, коли на власному брейк-пойнті Даяна пробила в аут легкий м'яч біля сітки.

Томлянович швидко повела 5:2, після чого Ястремській вдалося вирівняти становище, однак врятувати зустріч не вийшло.

За поєдинок Ястремська 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 7 помилок на подачі та 4 брейки.

Libema Open – WTA 250

Гертогенбос, Нідерланди, трава

Призовий фонд: $283,347

Друге коло, 12 червня

Даяна Ястремська (Україна) – Айла Томлянович (Австралія) 6:4, 4:6, 5:7

Суперниці зустрічалися вп'яте, Ястремська зазнала першої поразки.

Напередодні у чвертьфінал турніру в Гертогенбосі вийшла інша українка, Дар'я Снігур (84).