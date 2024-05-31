Ястремська: У роздягальні подивилася огляд свого матчу – з боку помилки видно чіткіше

Одеситка Даяна Ястремська матчем із третьою ракеткою світу Коко Гофф відкривала п'ятничну програму Ролан Гаррос на головному корті Парижа – "Філіппі Шатріє". На жаль, рахунок 2:6, 4:6, який відправив американку до четвертого кола, не відображає реальної картини поєдинку.

У другому сеті українка мала подвійний геймбол за рахунку 4:5, і в разі успіху повернулася б у матч. До того ж час працював, радше, на Даяну, яка привчила нас, що чим довше вона знаходиться на корті, тим небезпечнішою вона стає.

Після бойового поєдинку журналіст Чемпіона Ігор Грачов по гарячих слідах звернувся за бліц-коментарем до Даяни Ястремської.

– Одразу після матчу я переглянула коротку версію зіграного поєдинку, який транслював один із телеканалів. Збоку відразу бачиш, що ті рішення, які я ухвалила під час гри, були помилковими. Вранці я тренувалася на закритому корті, тобто під дахом. Але матч розпочався на відкритому повітрі та за сильного вітру. У таких умовах протистояти Коко досить важко.

У багатьох розіграшах, де в мене з'являлися можливості, я трохи поспішала й намагалася зробити більше, ніж треба. У роздягальні дивилася повтори і бачила, що мені не вистачило кількох нейтральних ударів. Словом, просто відіграти на протилежний бік. При перегляді повтору – все бачиш чіткіше, але на корті трішки не вистачило терпіння. Довгі розіграші, як правило, я вигравала.

Звичайно, якби я брейканула, стало б 5:5, і все могло скластися по-іншому. Тим більше, я почала входити в гру, відчувати свій ритм. Однак на першому геймболі вона добре подала щільний розіграш, але після зриву мій м'яч пішов на пару сантиметрів в аут.

– За 30:40 Гауфф подавала другою подачею – 130 км/год після 200 км/год. У такій ситуації одразу атакувати – заздалегідь прийняте рішення?

– Якщо подача повільна, не означає, що вона погана. Йде високий відскок, і досить гарне обертання. Тобто вона не сильна, але ефектна. Я ж постаралася увійти в корт, але через відскок і, насамперед, вітру, удар зірвався. Хотілося б мені зіграти з нею на харді.

Щодо рішення, то я хотіла просто завести м'яч в обмін ударами та під право. У неї справа трохи слабше за рахунок перекрученого хвата. Під час удару стався зрив, і коли я відчула, що м'яч уже не сидить на ракетці, додала сили. Маленький момент, який відіграв серйозну роль. Не шкодую ні про що, матч завершено і його можна сміливо назвати гарним.

– Прем'єрні перемоги в основі та виліт у третьому колі від топу на крутому корті Парижа – турнір можна записати у плюс?

– З огляду на мої чотири попередні невдалі спроби перемогти тут у першому колі за жахливої ​​гри, я задоволена. Змогла подолати бар'єр, який раніше не піддавався. Мабуть можна сказати, що і загальна картина залишає приємні відчуття. Турнір ще триває – попереду на нас з Ангеліною Калініною чекає парний виступ.

Ігор ГРАЧОВ, для Чемпiона з Парижу