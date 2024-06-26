Ястремська без шансів поступилася росіянці Шнайдер у другому колі турніру в Німеччині

Українська тенісистка Даяна Ястремська (28) зазнала поразки від росіянки Діани Шнайдер (47) у другому колі турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі, Німеччина.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Українка зробила лише два ейси (в суперниці 5 подач навиліт) і припустилася аж 5 подвійних помилок.

Bad Homburg Open — WTA 500

Бад-Гомбург, Німеччина

Трава

Друге коло, 26 червня

Діана Шнайдер (країна-терористка) — Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 6:2

Нагадаємо, напередодні з цього ж турніру вилетіла й Еліна Світоліна.