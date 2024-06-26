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Ястремська без шансів поступилася росіянці Шнайдер у другому колі турніру в Німеччині

Игорь Чернявский — 26 червня, 14:35
Ястремська без шансів поступилася росіянці Шнайдер у другому колі турніру в Німеччині

Українська тенісистка Даяна Ястремська (28) зазнала поразки від росіянки Діани Шнайдер (47) у другому колі турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі, Німеччина.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Українка зробила лише два ейси (в суперниці 5 подач навиліт) і припустилася аж 5 подвійних помилок.

Bad Homburg Open — WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина
Трава
Друге коло, 26 червня

Діана Шнайдер (країна-терористка) Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 6:2

Нагадаємо, напередодні з цього ж турніру вилетіла й Еліна Світоліна.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

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