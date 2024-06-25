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Світоліна поступилася Возняцкі в перенесеному матчі турніру в Німеччині

Станіслав Лисак — 25 червня, 16:26
Світоліна поступилася Возняцкі в перенесеному матчі турніру в Німеччині

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) зазнала поразки від данки Кароліни Возняцкі (112) в першому колі турніру WTA 500 в Німеччині.

Зустріч тривала 2 години 30 хвилин та завершилася з рахунком 6:3, 6:7(4), 7:5. Свтіоліна 5 разів подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізувала 5 з 12 брейків.

Зазначимо, що раніше ця гра була призупинена через вологість покриття.

Bad Homburg Open — WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, Трава
Призовий фонд $923,000
Перше коло, 24-25 червня

Каролін Возняцкі (Данія) Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:7(4), 7:5

Інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу над росіянкою Мірою Андрєєвою на цій стадії турніру.

Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток. Еліна Світоліна не змінила свою позицію.

Каролін Возняцкі Еліна Світоліна Bad Homburg Open

Еліна Світоліна

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