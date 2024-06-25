Світоліна поступилася Возняцкі в перенесеному матчі турніру в Німеччині
Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) зазнала поразки від данки Кароліни Возняцкі (112) в першому колі турніру WTA 500 в Німеччині.
Зустріч тривала 2 години 30 хвилин та завершилася з рахунком 6:3, 6:7(4), 7:5. Свтіоліна 5 разів подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізувала 5 з 12 брейків.
Зазначимо, що раніше ця гра була призупинена через вологість покриття.
Bad Homburg Open — WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, Трава
Призовий фонд — $923,000
Перше коло, 24-25 червня
Каролін Возняцкі (Данія) — Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:7(4), 7:5
Інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу над росіянкою Мірою Андрєєвою на цій стадії турніру.
Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток. Еліна Світоліна не змінила свою позицію.