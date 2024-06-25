Світоліна поступилася Возняцкі в перенесеному матчі турніру в Німеччині

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) зазнала поразки від данки Кароліни Возняцкі (112) в першому колі турніру WTA 500 в Німеччині.

Зустріч тривала 2 години 30 хвилин та завершилася з рахунком 6:3, 6:7(4), 7:5. Свтіоліна 5 разів подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізувала 5 з 12 брейків.

Зазначимо, що раніше ця гра була призупинена через вологість покриття.

Bad Homburg Open — WTA 500

Бад-Гомбург, Німеччина, Трава

Призовий фонд — $923,000

Перше коло, 24-25 червня

Каролін Возняцкі (Данія) — Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:7(4), 7:5

Інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу над росіянкою Мірою Андрєєвою на цій стадії турніру.

Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток. Еліна Світоліна не змінила свою позицію.