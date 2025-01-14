38-річний Монфіс виграв важкий п'ятисетовий матч на старті Australian Open

Французький тенісист Гаель Монфіс (41) здобув непросту перемогу в стартовому матчі основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії.

В матчі першого кола чоловік Еліни Світоліної в п'ятисетовому трилері обіграв свого земляка Джованні Мпетші Перрікара (30). Матч тривав 3 години 50 хвилин і завершився з рахунком 7:6(7), 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4.

Монфіс 18 разів подав навиліт і припустився 16 подвійних помилок, у Мпетші Перрікара було 19 ейсів і 9 подвійних. Гаель реалізував 2 з 12 брейк-пойнтів, не дозволивши 21-річному супернику жодного разу навіть претендувати на брейк.

На Australian Open баланс п’ятисетових матчів для Монфіса становить 4:5, а загалом у кар’єрі – 20:19.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/64 фіналу, чоловіки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Гаель Монфіс (Франція) – Джованні Мпетші Перрікар (Франція, 30) 7:6(7), 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4

Ця перемога стала шостою поспіль для Монфіса – минулого тижня він здобув титул на турнірі ATP 250 в Окленді, Нова Зеландія.

38-річний Гаель усімнадцяте вийшов до другого раунду Australian Open. Це його 35-та перемога на цьому турнірі в кар’єрі. У наступному колі він зустрінеться з Даніелем Альтмаєром (101) з Німеччини.