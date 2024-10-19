Монфіс: Надаль, Федерер і Маррей страждали, покидаючи теніс

Французький тенісист Гаель Монфіс зізнався, що відчуває себе щасливчиком, залишаючись в Турі у 38 років, коли майже всі гравці його покоління вже завершили кар'єру.

Слова чоловіка Еліни Світоліної наводить портал Tennis.com.

"Чесно кажучи, я відчуваю, що мені просто пощастило, тому що я не знаю точно, чому всі вони хотіли завершити кар'єру. Деякі з них – через певні травми.

Я відчуваю себе трохи благословенним, що поки що можу грати ще трохи. Тому що Рафаель Надаль, я думаю, трохи страждав. Роджер Федерер і Енді Маррей, теж. Тож поки що я відчуваю, що мені пощастило".

Наразі Монфіс є найбільш віковим гравцем у першій сотні світового рейтингу.

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Відзначимо, що в неділю відбудеться прощання з тенісом для чемпіона US Open 2020 Домініка Тіма. Раніше стало відомо, що в листопаді закінчить кар'єру Рафаель Надаль.