Монфіс: Алькарас на одному рівні з Новаком, Надалем та Федерером

Французький тенісист Гаель Монфіс (46) похвалив талановитого іспанця Карлоса Алькараса (3).

Його слова наводить портал tennis.com.

"Він всебічно розвинений спортсмен із погляду швидкості, витривалості, сили. І його теніс, звичайно, теж такий самий. При його ударах і праворуч, і ліворуч досить важко знайти місце для відповіді.

Він добре покращив прийом, він потужно подає. Тож він справді цілісний спортсмен.

Зараз я сприймаю його на одному рівні з Новаком Джоковичем, Рафою Надалем та Роджером Федерером. Він уже легенда, просто трохи молодша", — сказав Монфіс.