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Монфіс: Алькарас на одному рівні з Новаком, Надалем та Федерером

Руслан Травкін — 15 серпня, 18:11
Монфіс: Алькарас на одному рівні з Новаком, Надалем та Федерером
Гаель Монфіс
Getty images

Французький тенісист Гаель Монфіс (46) похвалив талановитого іспанця Карлоса Алькараса (3).

Його слова наводить портал tennis.com.

"Він всебічно розвинений спортсмен із погляду швидкості, витривалості, сили. І його теніс, звичайно, теж такий самий. При його ударах і праворуч, і ліворуч досить важко знайти місце для відповіді.

Він добре покращив прийом, він потужно подає. Тож він справді цілісний спортсмен.

Зараз я сприймаю його на одному рівні з Новаком Джоковичем, Рафою Надалем та Роджером Федерером. Він уже легенда, просто трохи молодша", — сказав Монфіс.

Гаель зіграє проти Карлоса у 1/16 фіналу Cincinnati Open. Для них це буде третя зустріч між собою — Алькарас виграв дві попередні.

Нагадємо, Карлос Алькарас здобув срібло Парижа-2024, поступившись у фіналі Новаку Джоковичу.

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Гаель Монфіс

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