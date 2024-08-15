Монфіс: Алькарас на одному рівні з Новаком, Надалем та Федерером
Французький тенісист Гаель Монфіс (46) похвалив талановитого іспанця Карлоса Алькараса (3).
Його слова наводить портал tennis.com.
"Він всебічно розвинений спортсмен із погляду швидкості, витривалості, сили. І його теніс, звичайно, теж такий самий. При його ударах і праворуч, і ліворуч досить важко знайти місце для відповіді.
Він добре покращив прийом, він потужно подає. Тож він справді цілісний спортсмен.
Зараз я сприймаю його на одному рівні з Новаком Джоковичем, Рафою Надалем та Роджером Федерером. Він уже легенда, просто трохи молодша", — сказав Монфіс.
Гаель зіграє проти Карлоса у 1/16 фіналу Cincinnati Open. Для них це буде третя зустріч між собою — Алькарас виграв дві попередні.
Нагадємо, Карлос Алькарас здобув срібло Парижа-2024, поступившись у фіналі Новаку Джоковичу.