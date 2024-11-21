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Приходько вийшов у півфінал Челленджера в Італії, Сачко зупинився у чвертьфіналі

Микола Дендак — 21 листопада 2024, 21:28
Приходько вийшов у півфінал Челленджера в Італії, Сачко зупинився у чвертьфіналі
Віталій Сачко
ФТУ

Сьогодні, 21 листопада, відбулися чвертьфінальні матчі Челленджера в італійському Роверето в парному розряді.

Зокрема, українець Олег Приходько та нідерландець Єлле Селс за 1 годину 35 хвилин перемогли шведа Філіпа Бергеві та Йоханнеса Інгільдсена з Данії.

Поєдинок завершився з рахунком 7:6 (2), 3:6, 12:10. Пара українця 4 рази подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та відіграла 5 з 6 брейк-пойнтів.

А ось Віталій Сачко у парі зі словаком Мілошем Кароль свій чвертьфінальний матч програв німцям Якобу Шнайттеру та Марку Вальнеру. Гра тривала годину 5 хвилин та завершилася з рахунком 3:6, 4:6.

Челленджер, Роверето, Італія
Чвертьфінал, 21 листопада

Олег Приходько (Україна)/Єлле Селс (Нідерланди) – Філіп Бергеві (Швеція)/Йоханнес Інгільдсен (Данія) 7:6 (2), 3:6, 12:10

Якоб Шнайттер/Марк Вальнер (Німеччина) – Віталій Сачко (Україна)/Мілош Кароль (Словаччина) 6:3, 6:4

Нагадаємо, в одиночному розряді Приходько вийшов у чвертьфінал, де зіграє з переможцем пари Макс Реберг – Лука Нарді.

ATP Challenger Tour Віталій Сачко Олег Приходько

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