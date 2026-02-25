Українська правда
У Туреччині футболіст реанімував чайку, яку випадково збили м'ячем під час матчу

Богдан Войченко — 25 лютого 2026, 16:41
Під час аматорського плейоф матчу в Стамбулі футбол подарував момент, який важко було уявити навіть у кіно.

У грі між Стамбул Юрдум та Мевланакапи Гюзельхісар м'яч після виносу голкіпера влучив у чайку, що низько летіла над полем. Птах впав на газон і перестав дихати.

Капітан Стамбула Гані Чатан миттєво кинувся до чайки та почав робити їй непрямий масаж серця просто на полі.

"Я побачив, що щось падає, і зрозумів, що це чайка. Вона не дихала, тож перше, що спало на думку зробити масаж серця", розповів Чатан.

Після кількох натискань птах почав подавати ознаки життя. Футболіст обережно виніс його за межі поля, де чайку передали медикам.

Попри героїчний епізод, команда Чатана поступилася і вибула з плейоф. Однак сам гравець зізнався, що порятунок життя для нього важливіший за будь-який трофей.

Що стосується самої чайки, вона отримала травму крила. Її подальша доля наразі невідома, але вчинок Гані Чатана вже став одним із найзворушливіших футбольних моментів у мережі.

