У Туреччині футболіст реанімував чайку, яку випадково збили м'ячем під час матчу

Під час аматорського плейоф матчу в Стамбулі футбол подарував момент, який важко було уявити навіть у кіно.

У грі між Стамбул Юрдум та Мевланакапи Гюзельхісар м'яч після виносу голкіпера влучив у чайку, що низько летіла над полем. Птах впав на газон і перестав дихати.

Капітан Стамбула Гані Чатан миттєво кинувся до чайки та почав робити їй непрямий масаж серця просто на полі.

"Я побачив, що щось падає, і зрозумів, що це чайка. Вона не дихала, тож перше, що спало на думку – зробити масаж серця", – розповів Чатан.

Після кількох натискань птах почав подавати ознаки життя. Футболіст обережно виніс його за межі поля, де чайку передали медикам.

Попри героїчний епізод, команда Чатана поступилася і вибула з плейоф. Однак сам гравець зізнався, що порятунок життя для нього важливіший за будь-який трофей.

Що стосується самої чайки, вона отримала травму крила. Її подальша доля наразі невідома, але вчинок Гані Чатана вже став одним із найзворушливіших футбольних моментів у мережі.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка здійснила мрію 9-річного португальського хлопчика, який героїчно врятував матір, коли в неї стався серцевий напад.