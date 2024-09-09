Це сталося вперше з 2002-го: Сіннер перервав неймовірну серію "великої трійки"

Вперше з 2002 року переможцем турніру Grand Slam не став Роджер Федерер, Новак Джокович або Рафаель Надаль.

Цю неймовірну серію перервала перемога італійця Янніка Сіннера на US Open-2024. З-поміж "великої трійки" в турнірі брав участь лише Джокович (Федерер завершив кар’єру ще у 2022-му, Надаль вирішив на заявлятися), але він припинив боротьбу ще у третьому колі, поступившись Олексію Попиріну.

Інші Grand Slam цього року дісталися тому ж Сіннеру (Australian Open) та Карлосу Алькарасу (Ролан Гаррос та Вімблдон). Цікаво, що на Вімблдоні Джокович був близький до того, щоб продовжити вищезгадану серію, але Алькарас його впевнено переміг у фіналі.

Цікаво, що у 2002 році турніри Grand Slam виграли 4 різні тенісисти: Australian Open — Томас Юханссон, Ролан Гаррос — Альберт Коста, Вімблдон — Ллейтон Ґʼюітт, а US Open – Піт Сампрас.