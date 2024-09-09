Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Це сталося вперше з 2002-го: Сіннер перервав неймовірну серію "великої трійки"

Ігор Чернявський — 9 вересня, 13:50
Це сталося вперше з 2002-го: Сіннер перервав неймовірну серію великої трійки
Getty Images

Вперше з 2002 року переможцем турніру Grand Slam не став Роджер Федерер, Новак Джокович або Рафаель Надаль.

Цю неймовірну серію перервала перемога італійця Янніка Сіннера на US Open-2024. З-поміж "великої трійки" в турнірі брав участь лише Джокович (Федерер завершив кар’єру ще у 2022-му, Надаль вирішив на заявлятися), але він припинив боротьбу ще у третьому колі, поступившись Олексію Попиріну.

Інші Grand Slam цього року дісталися тому ж Сіннеру (Australian Open) та Карлосу Алькарасу (Ролан Гаррос та Вімблдон). Цікаво, що на Вімблдоні Джокович був близький до того, щоб продовжити вищезгадану серію, але Алькарас його впевнено переміг у фіналі.

Цікаво, що у 2002 році турніри Grand Slam виграли 4 різні тенісисти: Australian Open — Томас Юханссон, Ролан Гаррос — Альберт Коста, Вімблдон Ллейтон Ґʼюітт, а US Open – Піт Сампрас.

Australian Open US Open Вімблдон Новак Джокович Ролан Гаррос Роджер Федерер Рафаель Надаль Яннік Сіннер Карлос Алькарас

Яннік Сіннер

Сіннер присвятив перемогу на US Open близькій людині, яка може невдовзі померти
Сіннер: Цей US Open допоміг мені зрозуміти, наскільки в тенісі важлива моральна складова
Сіннер розібрався з Фріцом у фіналі US Open-2024
Сіннер зіграє проти Фрітца у фіналі одиночного розряду US Open-2024
Визначилися фіналісти US Open-2024

Останні новини