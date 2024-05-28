Байндль у тригодинному матчі здолала італійку на турнірі в Брешії

Українська тенісистка Катерина Байндль (167) обіграла італійку Беатріче Річчі (568) у першому колі турніру ITF W75 у Брешії (Італія).

Матч тривав 3 години 11 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:7(4), 7:6(8). У третьому сеті українка на тай-брейку змогла відіграти три матч-пойнта.

ITF W75 Brescia

Брешія, Італія

Ґрунт

Призовий фонд — $60000

Перше коло, 28 травня

Катерина Байндль (Україна) — Беатріче Річчі (Італія) 6:1, 6:7(4), 7:6(8)

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк з перемог стартували на Ролан Гаррос.