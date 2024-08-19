Володько пробилася в основу турніру WTA 500 у Монтерреї, Байндл — ні

Українська тенісистка Катерина Володько (323) пробилася до основної сітки хардового турніру WTA 500 у Монтерреї (Мексика). Катерина Байндл (296) не змогла подолати кваліфікацію.

У фінальному раунді кваліфікації Володько у двох сетах здолала мексиканку Хулію Гарсію Руїс (1200). Поєдинок тривав 59 хвилин. Катерина двічі подала на виліт, зробила 2 подвійні помилки та реалізувала 2 з 2 брейк-пойнтів.

Байндл поступилася тенісистці з Сербії Александрі Крунич. Матч тривав 1 годину та 12 хвилини. Байндл зробила 3 подачі навиліт, допустилася 3 подвійні помилки та відіграла 3 із 7 брейк-пойнтів.

Abierto GNP Seguros — WTA 500

Монтеррей, Мексика, Хард

Кваліфікація, 18 серпня

Катерина Володько (Україна) — Хуліо Гарсія Руїс (Мексика) 6:2, 6:1

Александра Крунич (Сербія) — Катерина Байндл (Україна) 6:3, 6:3

На турнірі WTA 500 у Монтерреї Україну представляти також будуть Еліна Світоліна (30) та Ангеліна Калініна (51). Еліна розпочне свій шлях у другому раунді, де її суперницею буде переможниця протистояння Еліна Аванесян (60) – Елізабетта Коччаретто (66). Ангеліна у першому раунді поміряється силами з Ерікою Андрєєвою (89).

Нагадаємо, Анастасія Соболєва не змогла пройти у фінал турніру WTA 125 у Барранкільї, Колумбія.