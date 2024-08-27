27 серпня Байндл почне свій шлях на US Open-2024

27 серпня продовжаться матчі першого кола останнього цьогорічного тенісного турніру серії Grand Slam.

Сьогодні свій шлях на турнірі почне Катерина Байндл (329), яка зіграє проти італійки Елізабетти Коччарето (65).

Розклад українських тенісисток 27 серпня

20:00. Елізабетта Коччарето (Італія) — Катерина Байндл (Україна)

Раніше не зустрічалися

Зазначимо, що до основної сітки потрапило одразу 7 українських тенісисток: Марта Костюк (19 номер посіву), Даяна Ястремська (32), Еліна Світоліна (27), Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Катерина Байндль та Юлія Стародубцева. Рекордна кількість українок на американському "мейджорі".

На жаль, перше коло не змогли подолати Леся Цуренко, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська. Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна пробилися до другого раунду і зіграють між собою. Також у наступне коло вийшла і Марта Костюк.