Байндль вийшла у чвертьфінал турніру в Брешії

Українська тенісистка Катерина Байндль (167) обіграла американку Луїзу Чіріко (209) у другому колі турніру ITF W75 у Брешії (Італія).

Матч тривав 3 години 3 хвилини та завершився з рахунком 6:7(4), 6:4, 6:4.

У чвертьфінал суперницею Байндль буде ще одна українка — Катаріна Завацька.

ITF W75 Brescia

Брешія,Італія

Ґрунт

Призовий фонд — $60000

Друге коло, 30 травня

Катерина Байндль (Україна) — Луїза Чіріко (США) 6:7(4), 6:4, 6:4

Нагадаємо, на старті турніру Катерина в тригодинному матчі здолала італійку Беатріче Річчі.