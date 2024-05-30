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Байндль вийшла у чвертьфінал турніру в Брешії

Олександр Булава — 30 травня, 19:58
Байндль вийшла у чвертьфінал турніру в Брешії

Українська тенісистка Катерина Байндль (167) обіграла американку Луїзу Чіріко (209) у другому колі турніру ITF W75 у Брешії (Італія).

Матч тривав 3 години 3 хвилини та завершився з рахунком 6:7(4), 6:4, 6:4.

У чвертьфінал суперницею Байндль буде ще одна українка — Катаріна Завацька.

ITF W75 Brescia
Брешія,Італія
Ґрунт
Призовий фонд — $60000
Друге коло, 30 травня

Катерина Байндль (Україна) — Луїза Чіріко (США) 6:7(4), 6:4, 6:4

Нагадаємо, на старті турніру Катерина в тригодинному матчі здолала італійку Беатріче Річчі.

великий теніс Катаріна Завацька Катерина Байндл

Катерина Байндл

Байндль у тригодинному матчі здолала італійку на турнірі в Брешії
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