Байндль вийшла у чвертьфінал турніру в Брешії
Українська тенісистка Катерина Байндль (167) обіграла американку Луїзу Чіріко (209) у другому колі турніру ITF W75 у Брешії (Італія).
Матч тривав 3 години 3 хвилини та завершився з рахунком 6:7(4), 6:4, 6:4.
У чвертьфінал суперницею Байндль буде ще одна українка — Катаріна Завацька.
ITF W75 Brescia
Брешія,Італія
Ґрунт
Призовий фонд — $60000
Друге коло, 30 травня
Катерина Байндль (Україна) — Луїза Чіріко (США) 6:7(4), 6:4, 6:4
Нагадаємо, на старті турніру Катерина в тригодинному матчі здолала італійку Беатріче Річчі.