Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Темрява не завадила: Світоліна перемогла Паррі на старті турніру в Страсбурзі

Владислав Уткін — 20 травня, 15:49
Темрява не завадила: Світоліна перемогла Паррі на старті турніру в Страсбурзі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) обіграла француженку Діан Паррі (50) у першому колі турніру WTA 500 у Страсбурзі (Франція).

Зазначимо, що поєдинок мав бути зіграний 19 травня, проте гру перевали у другому сеті через настання темряви, а на кортах турніру відсутнє штучне освітлення.

Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 6:4. Українка жодного разу не подала навиліт, два рази допустила подвійну помилку та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з іншою представницею Франції Кларою Бюрель (43).

Internationaux de Strasbourg - WTA 500
Страсбург, Франція
ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Перше коло, 19-20 травня

Еліна Світоліна (Україна) — Діан Паррі (Франція) 6:3, 6:4

Напередодні ще одна українка на турнірі Ангеліна Калініна перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову — 6:3, 3:6, 6:4.

WTA Еліна Світоліна

WTA

Рейтинг WTA: Незначний прогрес Світоліної та круте піке Калініної
Швьонтек перемогла Соболенко у фіналі турніру в Римі
Білоруска Соболенко — про лайку під час інтерв'ю: Просто матюки в мене в крові
Людмила Кіченок зазнала поразки у чвертьфіналі парного розряду турніру в Римі
Світоліна, маючи три матч-боли, програла Соболенко в 1/8 фіналу турніру в Римі

Останні новини