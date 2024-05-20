Темрява не завадила: Світоліна перемогла Паррі на старті турніру в Страсбурзі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) обіграла француженку Діан Паррі (50) у першому колі турніру WTA 500 у Страсбурзі (Франція).

Зазначимо, що поєдинок мав бути зіграний 19 травня, проте гру перевали у другому сеті через настання темряви, а на кортах турніру відсутнє штучне освітлення.

Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 6:4. Українка жодного разу не подала навиліт, два рази допустила подвійну помилку та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з іншою представницею Франції Кларою Бюрель (43).

Internationaux de Strasbourg - WTA 500

Страсбург, Франція

ґрунт

Призовий фонд - $922,573

Перше коло, 19-20 травня

Еліна Світоліна (Україна) — Діан Паррі (Франція) 6:3, 6:4

Напередодні ще одна українка на турнірі Ангеліна Калініна перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову — 6:3, 3:6, 6:4.