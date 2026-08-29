Батько тенісистки Олійникової: У хаосі на корті, який ви бачите в Олександри, є логіка та порядок

Батько української тенісистки Олександри Олійникової Денис, який з 2022 року знаходиться на захисті України, розповів про свою службу, побудову концепції гри доньки, а також її допомогу ЗСУ.

Слова військового і менеджера спортсменки наводить Великий теніс України.

"Я у війську з серпня 2024 року. Перетнув Тису у зворотному напрямку – так і було, тільки все легально – і у 46 років уклав контракт із ЗСУ. Їхав на посаду кулеметника, але поки проходив БЗВП, вона виявилася зайнятою. Запропонували працювати оператором РЛС. Пізніше я вивчився на пілота аеророзвідки, а з формуванням Сил безпілотних систем ЗСУ приєднався до 412-ї окремої бригади безпілотних систем NEMESIS – одного з найбільш ефективних підрозділів у складі СБС ЗСУ. Освоїв ще певні знання та навички, за якими зараз і працюю", – пояснив Олійников.

Денис ніколи не грав у теніс, проте має власний підхід до концепції гри, який намагається втілювати на корті Олександра.

"Чи є я тренером? Скоріше, аналітиком та ідеологом. Я почав вчитися ще у статусі тенісного батька: вивчав різні тренерські концепції та підходи до побудови гри – наприклад, Крейга О'Шоннесі, Магнуса Нормана, Бреда Гілберта. А коли життя не залишило нам особливого вибору, склав усе це у власну цілісну концепцію, яку ми з Сашею розвиваємо вже понад десять років. Те, що ви бачите на корті у виконанні Олександри, не з'явилося випадково. Більше того, багато людей, які спостерігають за тенісом, – і не лише вболівальники, а й професійні учасники тенісного процесу: тренери, менеджери, агенти – не розуміють, що в тому хаосі, який ви бачите на корті у виконанні Олександри, насправді є сенс, логіка і порядок".

Олійников розповів, кому безпосередньо допомагає його донька в ЗСУ.

" Зараз є декілька полків і бригад, яким Саша допомагає постійно: це 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, 413-й окремий полк безпілотних систем Рейд, 433-й окремий полк безпілотних систем, а також група у складі 412-ї окремої бригади безпілотних систем NEMESIS, де я проходжу службу".

Наступним турніром для Олександри Олійникової стане Відкритий чемпіонат США, що стартує у Нью-Йорку 30 серпня. Тенісистка разом зі ще шістьма українками отримали суперниць по першому колі.