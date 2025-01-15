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Світоліна та Ястремська зіграють матчі другого кола Australian Open-2025: відомий час

Андрій Твердохліб — 15 січня 2025, 14:48
Світоліна та Ястремська зіграють матчі другого кола Australian Open-2025: відомий час
Еліна Світоліна
Getty Images

16 січня на турнірі серії Grand Slam Australian Open Еліна Світоліна та Даяна Ястремська зіграють матчі другого кола в одиночному розряді.

Ангеліна Калініна в парі з італійкою Лусією Бронцетті дограють відкладений матч парної сітки.

Розклад українських тенісисток, 16 січня

2:00. Данка Ковінич (1289, Чорногорія) – Даяна Ястремська, корт №13, першим запуском.

Раніше не зустрічалися.

***

7:00*. Еліна Світоліна (27) – Керолайн Доулхайд (83, США), корт №7, третім запуском після матчу чоловічої сітки Муте – Крюгер.

Раніше не зустрічалися.

***

9:00*. Магда Ліннет/Джуліана Олмос – Лусія Бронцетті/Ангеліна Калініна (4:6, 2:0, догравання), корт №8, п'ятим запуском.

* – орієнтовний час, залежно від попередніх матчів на арені.

Нагадаємо, в одиночному жіночому розряді в основній сітці стартувало 6 представниць України.

Крім Світоліної та Ястремської боротьбу продовжує й перша ракетка України Марта Костюк, яка пробилися в третє коло. Там її суперницею стане ексдруга ракетка світу, іспанка Паола Бадоса. Матч заплановано на 17 січня.

Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур і Ангеліна Калініна програли вже на старті турніру.

Крім Калініної в парному розряді заявлена Марта Костюк, яка ще не грала. Матчі першого кола виграли Людмила Кіченок (у парі з Чан) і Надія Кіченок (у парі з Фернандес).

Зазначимо, що ліцензійний букмекер FAVBET вважає Еліну Світоліну явним фаворитом у протистоянні з Керолайн Доулхайд. На перемогу української тенісистки можна поставити з коефіцієнтом 1,27, а успіх американки оцінюється в кеф 4,05.

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