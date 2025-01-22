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Костюк залишиться першою ракеткою України після Australian Open

Володимир Клепач — 22 січня 2025, 20:30
Костюк залишиться першою ракеткою України після Australian Open
Марта Костюк
Getty images

22-річна Марта Костюк (18) залишиться першою ракеткою України після завершення Відкритого чемпіонату Австралії по тенісу.

Це стало відомо після того, як найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна (27) не змогла вийти до півфіналу цьогорічного турніру в Мельбурні. Відзначимо, що Марта в наступній редакції рейтингу WTA опиниться на 22-й позиції, Еліна – на 24-й.

На Australian Open 2025 Костюк дійшла до третього кола, де програла іспанці Паулі Бадосі (4:6, 6:4, 3:6), не зумівши захистити 380 очок за минулорічний чвертьфінал. Світоліна навпаки покращила своє минулорічне досягнення (четверте коло), повторивши особистий рекорд на турнірі в Мельбурні – 1/4 фіналу.

Додамо, що Костюк була першою ракеткою України з 10 червня 2024 року. У 2023 році вона тримала цей статус упродовж двох тижнів.

Марта Костюк Еліна Світоліна Australian Open-2025

Марта Костюк

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