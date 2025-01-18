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Надія Кіченок разом з Фернандес вийшла в 1/8 фіналу парного розряду Australian Open

Володимир Максименко — 18 січня 2025, 10:54
Надія Кіченок разом з Фернандес вийшла в 1/8 фіналу парного розряду Australian Open
Надія Кіченок
instagram.com/nadiakichenok

Українська тенісистка Надія Кіченок в парі з Лейлою Фернандес пробились у третє коло парного розряду Australian Open, здолавши тандем Крістіан-Розателло.

Матч тривав 2 години 16 хвилин та завершився з рахунком 2:1 (4:6, 6:2, 6:3).

Фернандес та Кіченок виконали дві подачі навиліт, припустились сім подвійних помилок та реалізували вісім з 21 брейк-пойнти.

Українська та канадська тенісистки виграли вісім геймів на подачі, в той час, як суперниці змогли забрати лише шість.

В наступному колі Кіченок та Фернандес зустрінуться з парою Сінякова-Таунсенд.

Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/16 фіналу, жінки, парний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн

Жаклін Крістіан (Румунія)/Камілла Розателло (Італія) – Лейла Фернандес (Канада)/Надія Кіченок (Україна) 1:2 (6:4, 2:6, 3:6)

Зазначимо, що сьогодні свій матч другого кола парного розряду виграла сестра Надії – Людмила.

Надія Кіченок Лейла Фернандес Australian Open-2025

Australian Open-2025

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