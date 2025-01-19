Тотальний провал у першому сеті: Калініна залишила парний розряд Australian Open-2025

Українська тенісистка Ангеліна Калініна в парі з Лучією Бронцетті не зуміла подолати 1/16 фіналу Australian Open-2025.

Їхніми суперницями на цій стадії були Беатріс Хаддад Майя (Бразилія)/Лаура Зігемунд (Німеччина), які виграли гру з рахунком 6:0, 7:6 (7:5).

В українки та італійки абсолютно нічого не виходило у першому сеті, тому суперниці його взяли закономірно, вигравши 6 геймів поспіль.

Другий, навпаки, пройшов досить рівно. Сильнішого довелося визначати лише на тай-брейку. Представниці Бразилії та Німеччини були більш точними.

Матч тривав 1 годину 43 хвилини. Калініна та Бронцетті не робили ейсів, але допустили 3 подвійні помилки. За всю гру україно-італійський дует не мав брейкпойнтів.

Суперниці зуміли тричі подати навиліт, допустивши стільки ж подвійних помилок. Беатріс та Лаура Мали 10 брейкпойнтів і зуміли реалізувати три з них.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/8 фіналу, жінки, парний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) / Лаура Зігемунд (Німеччина) – Ангеліна Калініна (Україна) / Лючія Бронцетті (Італія) 6:0, 7:6 (7:5)

Зазначимо, що Марта Костюк у парі з румункою Єленою-Габріелою Русе свій матч на цій стадії турніру завершили перемогою. За 3 години та 10 хвилин їм вдалося зламати опір Го Ханьюй (Китай) та Олександри Панової (нейтральний прапор)

Зазначимо, що свої матчі стадії 1/8 фіналу парного розряду сьогодні проведуть Надія та Людмила Кіченок. Надія грає разом із представницею Канади Лейлою Фернандес. Їхніми суперницями буде пара Сінякова–Таунсенд. Людмила виступає з Хао-Чінь Чань (Тайвань). За вихід у чвертьфінал вони позмагаються з Младеновіч та Чжан.