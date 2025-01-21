Костюк та Русе залишили парний розряд Australian Open на стадії 1/4 фіналу

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з Єленою-Габріелою Русе вийшла до 1/4 фіналу Australian Open-2025.

Вони програли Єлені Остапенко (Латвія) та Се Шувей (Тайвань) з рахунком 2:6, 7:5, 5:7.

На жаль, суперницям вистачило 37 хвилин, щоб забрати перший сет. Другий розпочався з брейку україно-румунської пари. Маючи цю перевагу їм вдалося зрівняти рахунок.

Запекла боротьба тривала і під час вирішального сету. Команди брали свої подачі, але за рахунку 5:6 Остапенко та Шувей отримали матч-пойнт (40:30) і реалізували його.

Матч тривав 2 години та 22 хвилини. Марта з напарницею 2 рази подали навиліт та допустили 7 подвійних помилок. Їм вдалося реалізувати 6 із 12 брейкпойнтів.

Суперниці подали 1 ейс та допустили 2 подійні помилки. На їхньому рахунку було 14 брейків, з яких реалізувати вдалося 8.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/4 фіналу, жінки, парний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Се Шувей (Тайвань)/Єлена Остапенко (Латвія) - Марта Костюк (Україна)/Єлена Габрієла Русе (Румунія) 6:2, 5:7, 7:5

Серед українок на турнірі залишилася лише Еліна Світоліна. Друга ракетка України здолала росіянку Вероніку Кудермєтову. Окрім того, перемога українки над Доулхайд у другому колі стала ювілейною для Еліни на турнірах Grand Slam.