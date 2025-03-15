Сачко та Приходько виграли парний турнір у Шербурі

Українські тенісисти Віталій Сачко та Олег Приходько стали переможцями парного розряду турніру ATP Challenger Tour 75 у французькому Шербурі.

У фіналі, який тривав 50 хвилин, український дует у двух сетах з рахунком 6:2, 6:2 переміг словацько-італійську пару Лукаш Покорни / Джорджо Рікка.

Українські тенісисти зробили три подачі навиліт та дві подвійні помилки.

Challenger Cherbourg La Manche – ATP Challenger Tour 75

Шербур, Франція, хард

Призовий фонд: €54,000

Парний розряд, фінал, 15 березня

Віталій Сачко / Олег Приходько (Україна) – Лукаш Покорни (Словаччина) / Джорджо Рікка (Італія) 6:2, 6:2

Нагадаємо, в одиночному розряді обидва українці завершили виступи у першому колі.

Для Сачка це вже другий завойований трофей у 2025 році та 9-й у кар'єрі. Раніше Віталій став переможцем парного розряду Челенджера у Манамі (Бахрейн). Приходько раніше перемагав на Челенджерах у парному розряді у 2022 році, вигравши турніри у Баня-Луці та Сан-Бенедетто.