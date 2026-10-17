Овчаренко став чемпіоном третього поспіль челенджеру в парному розряді

Олександр Овчаренко третій тиждень поспіль став переможцем турніру серії челенджер у парному розряді. Разом із німцем Каєм Венельтом українець здобув титул в італійській Катанії. У фіналі вони обіграли дует Ігнасі Форкано (Іспанія)/Юнес Лаламі (Туніс).

Гра тривала 1 годину 4 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

San Gregorio di Catania Challenger – ATP Challenger Tour 50

Катанія, Італія, грунт

Призовий фонд: €56,700

Фінал парного розряду, 17 жовтня

Олександр Овчаренко (Україна)/Кай Венельт (Німеччина) – Ігнасі Форкано (Іспанія)/Юнес Лаламі (Туніс) 6:4, 6:2

Овчаренко вп'яте дійшов до парного фіналу на челенджерах і здобув третю перемогу. Усі з них він провів поточного сезону.

Олександр, якому 17 жовтня виповнилося 25 років, з наступного тижня дебютує у топ-200 парного рейтингу АТР.

Нагадаємо, що два тижні тому Олександр також разом із Венельтом стали чемпіонами челенджеру в італійському Барі, а минулого тижня перемогли на турнірі аналогічної категорії в Палермо.