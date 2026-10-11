Овчаренко став переможцем другого поспіль челенджеру в парному розряді

Олександр Овчаренко (другий зліва) на нагородженні в Палермо

Олександр Овчаренко другий тиждень поспіль став переможцем турніру серії челенджер у парному розряді. Разом із німцем Каєм Венельтом українець тріумфував в італійському Палермо. У фіналі вони обіграли дует Йонаш Форейтек (Чехія)/Макс Віскандт (Німеччина).

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:2.

Palermo Challenger – ATP Challenger Tour 50

Палермо, Італія, грунт

Призовий фонд: €56,700

Фінал парного розряду, 10 жовтня

Олександр Овчаренко (Україна)/Кай Венельт (Німеччина) – Йонаш Форейтек (Чехія)/Макс Віскандт (Німеччина) 7:5, 6:2

Овчаренко вчетверте дійшов до парного фіналу на челенджерах і здобув другу перемогу. Усі з них він провів поточного сезону.

Нагадаємо, що минулого тижня Олександр також разом із Венельтом стали чемпіонами аналогічного челенджеру в італійському Барі. Тенісисти зіграли два спільних турніри й в обох перемогли.