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Овчаренко став переможцем другого поспіль челенджеру в парному розряді

Станіслав Матусевич — 11 жовтня 2026, 13:02
Овчаренко став переможцем другого поспіль челенджеру в парному розряді
Олександр Овчаренко (другий зліва) на нагородженні в Палермо
btu.org.ua

Олександр Овчаренко другий тиждень поспіль став переможцем турніру серії челенджер у парному розряді. Разом із німцем Каєм Венельтом українець тріумфував в італійському Палермо. У фіналі вони обіграли дует Йонаш Форейтек (Чехія)/Макс Віскандт (Німеччина).

Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:2.

Palermo Challenger – ATP Challenger Tour 50
Палермо, Італія, грунт
Призовий фонд: €56,700
Фінал парного розряду, 10 жовтня

Олександр Овчаренко (Україна)/Кай Венельт (Німеччина) – Йонаш Форейтек (Чехія)/Макс Віскандт (Німеччина) 7:5, 6:2

Овчаренко вчетверте дійшов до парного фіналу на челенджерах і здобув другу перемогу. Усі з них він провів поточного сезону.

Нагадаємо, що минулого тижня Олександр також разом із Венельтом стали чемпіонами аналогічного челенджеру в італійському Барі. Тенісисти зіграли два спільних турніри й в обох перемогли.

ATP Challenger Tour парний розряд Олександр Овчаренко

Олександр Овчаренко

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