Калініна закамбечила проти чинної чемпіонки Вімблдону і пробилася до півфіналу Страсбурга
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (56) вийшла у півфінал турніру WTA 500 у Страсбурзі, Франція.
У чвертьфіналі вона здолала чешку Маркету Вондроушеву (6). Матч тривав 2 години 35 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:3, 6:2.
Суперниця українки припустилася аж 12 подвійних помилок, але частково перекрила це чотирма ейсами. Калініна жодного разу не подала навиліт, але відіграла 12 з 18 брейк-пойнтів та значно менше помилялася — лише дві подвійні.
Internationaux de Strasbourg - WTA 500
Страсбург, Франція
ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Чвертьфінал, 24 травня
Ангеліна Калініна (Україна) — Маркета Вондроушева (Чехія) 5:7, 6:3, 6:2
Зазначимо, що Вондроушева — чинна чемпіонка Вімблдону. Це була третя очна зустріч української та чеської тенісисток, у попередніх двох вони здобули по одній перемозі.
У півфіналі Калініна зіграє проти Даніель Коллінс (12), яка впевнено розібралася з кривдницею Еліни Світоліної.