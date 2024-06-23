Калініна у непростому матчі перемогла Девіс та кваліфікувалася на турнір WTA 500 в Істборні

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) перемогла американку Лорен Девіс (286) у фіналі відбору на турнір WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 1 годину 58 хвилин і завершився з рахунком 7:6(2), 6:4.

Калініна зробила на один ейс менше (5 проти 6 у суперниці), але натомість використала 6 з 8 брейкпойнтів, а також значно впевненіше грала на другій подачі (64% виграних очок).

Rothesay International — WTA 500Істборн, Велика БританіяТрава

Призовий фонд — $922,573

Фінал кваліфікації, 22 червня

Ангеліна Калініна (Україна) — Лорен Девіс (США) 7:6(2), 6:4

Нагадаємо, в попередньому матчі Ангеліна легко розібралася з британкою Сарою Беф Грей (358). Її суперниця в першому колі основної сітки поки невідома.